Pirlo, gioco assente: poche idee, serve essere concreti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è un buon momento in casa Juventus, i bianconeri, infatti, faticano a costruire e a concretizzare, tanto che nelle ultime 4 gare stagionali hanno segnato soltanto 3 gol, di cui un’autorete. Morata non segna da 9 gare in campionato, Dybala è stato quasi sempre assente e fin ora ha contribuito a 4 gol, 2 reti e 2 assist. Kulusevski non sembra più il giocatore di inizio stagione, Ronaldo sta mancando di continuità, Bernardeschi non è mai riuscito ad incidere e Chiesa è l’unico che non sta sbagliando una prestazione, ma l’ex Fiorentina non può reggere da solo il peso di una squadra che per ammissione del suo presidente e del suo tecnico punta a vincere tutto. Paulo Dybala, attaccante della JuventusLa Juventus, quest’anno, tra esperimenti di Pirlo, Covid e infortuni, non ha quasi mai schierato gli stessi 11 e questo non ha permesso ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è un buon momento in casa Juventus, i bianconeri, infatti, faticano a costruire e azzare, tanto che nelle ultime 4 gare stagionali hanno segnato soltanto 3 gol, di cui un’autorete. Morata non segna da 9 gare in campionato, Dybala è stato quasi sempree fin ora ha contribuito a 4 gol, 2 reti e 2 assist. Kulusevski non sembra più il giocatore di inizio stagione, Ronaldo sta mancando di continuità, Bernardeschi non è mai riuscito ad incidere e Chiesa è l’unico che non sta sbagliando una prestazione, ma l’ex Fiorentina non può reggere da solo il peso di una squadra che per ammissione del suo presidente e del suo tecnico punta a vincere tutto. Paulo Dybala, attaccante della JuventusLa Juventus, quest’anno, tra esperimenti di, Covid e infortuni, non ha quasi mai schierato gli stessi 11 e questo non ha permesso ...

