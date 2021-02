**Petrolio: Unem, a febbraio verso calo consumi del 19%** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Per il mese di febbraio 2021, stando ai dati del 'modello dinamico' e in base alle informazioni al momento disponibili, l'Unem stima volumi "complessivamente ancora in calo, attorno al 19% rispetto allo stesso mese del 2020". Lo rende noto l'Unem in un comunicato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Per il mese di2021, stando ai dati del 'modello dinamico' e in base alle informazioni al momento disponibili, l'stima volumi "complessivamente ancora in, attorno al 19% rispetto allo stesso mese del 2020". Lo rende noto l'in un comunicato.

