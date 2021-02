Napoli, si finge il nipote e le ruba 8mila euro: truffatore “tradito” da un particolare, arrestato. Il nome (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ancora una truffa ai danni degli anziani a Napoli e in provincia. Il copione è sempre lo stesso: il truffatore si finge un parente della vittima e poi le chiede dei soldi. Stavolta, però, il malvivente è stato intercettato e arrestato. Napoli, si finge il nipote e le ruba 8mila euro: truffatore “tradito” da un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ancora una truffa ai danni degli anziani ae in provincia. Il copione è sempre lo stesso: ilsiun parente della vittima e poi le chiede dei soldi. Stavolta, però, il malvivente è stato intercettato e, siile le” da un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

positanonews : Napoli: 15enne finge di guidare Circumvesuviana - Testament73 : Non avevano vietato #tiktok ai minori? Napoli: 15enne finge guidare Circumvesuviana, video virale - Campania -… - davide88m : La festa degli innamorati, strade e locali affollati, c’è chi ama davvero e chi finge in questa giornata. Chi ama n… - AmendoMax : @Ruttosporc Ogni episodio, prima di andare in onda, passa controlli tipo Gestapo. Il tiro di Insigne ribattuto da N… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Si finge avvocato per rubare 5mila euro: arrestato nel Napoletano -