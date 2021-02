Meteo Roma del 18-02-2021 ore 06:10 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo josona stabile con molte nubi al mattino e pioviggini tra Liguria pennino tosco-emiliano al pomeriggio ancora cieli coperti e precipitazioni sui medesimi settori in serata saranno possibili deboli piogge sparse tra Liguria e Piemonte Triveneto e al centro al mattino cieli coperti su Toscana Umbria altrove Ampi spazi di sereno al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con pioviggini confinate a nord della Toscana in serata velature diffuse sulle regioni centrali ma senza fenomeni associati al sud condizioni Meteo generalmente stabili congeli Però più sereni al mattino qualche velatura sulla Sardegna al pomeriggi no che densamente tra Sardegna occidentale Calabria in serata non sono previste variazioni con tempo stabile ovunque temperature in aumento ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo josona stabile con molte nubi al mattino e pioviggini tra Liguria pennino tosco-emiliano al pomeriggio ancora cieli coperti e precipitazioni sui medesimi settori in serata saranno possibili deboli piogge sparse tra Liguria e Piemonte Triveneto e al centro al mattino cieli coperti su Toscana Umbria altrove Ampi spazi di sereno al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con pioviggini confinate a nord della Toscana in serata velature diffuse sulle regioni centrali ma senza fenomeni associati al sud condizionigeneralmente stabili congeli Però più sereni al mattino qualche velatura sulla Sardegna al pomeriggi no che densamente tra Sardegna occidentale Calabria in serata non sono previste variazioni con tempo stabile ovunque temperature in aumento ...

