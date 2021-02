Manchester City | Guardiola | “Dodici vittorie di fila? Vogliamo fare di più”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Non si ferma ildi Pep, che ieri sera a Goodison Park ha ottenuto la 12esima vittoria consecutiva in Premier League: battuto 3-1 l’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico iberico ha commentato come segue l’ennesimo successo: “La partita è stata dura, l’Everton è organizzato molto bene in difesa e per i nostri esterni è stato difficile perché loro chiudevano molto bene gli spazi. Siamo stati pazienti, abbiamo subito gol ma abbiamo creato abbastanza per poter vincere con un buon margine. Il Goodison Park è un campo difficile ma sono soddisfatto per la mentalità che abbiamo dimostrato. Dopo tanti successi diabbiamo sempre la voglia didi più, anche nel difendere quello che già abbiamo. Oggi abbiamo ottenuto i 3 punti con una grande prestazione”. SportFace.