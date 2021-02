Luisa Corna, che fine ha fatto? Cosa fa oggi l’attrice e cantante (Di giovedì 18 febbraio 2021) Luisa Corna non si è dedicata sollo alla musica ma l’abbiamo vista nei panni di modella, attrice e conduttrice. Ecco che fine ha fatto. Classe 1965, la cantante nasce il 2 dicembre a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). Alle spalle ha una carriera molto lunga e ricca di successi. La musica è sempre stata la sua grande L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 febbraio 2021)non si è dedicata sollo alla musica ma l’abbiamo vista nei panni di modella, attrice e conduttrice. Ecco cheha. Classe 1965, lanasce il 2 dicembre a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). Alle spalle ha una carriera molto lunga e ricca di successi. La musica è sempre stata la sua grande L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ArturoMontef : Napoli non è una Città ma un Pianeta abitato da un Marziano come Artù... Francesco Merola e Luisa Cor… - Cj_mp7 : @luisa_santosm @capiiitu Corna - sonoBla : Arena di Verona. Fine primo atto. Aspetto il mio turno per il bagno, esce Luisa Corna ed entro io. - wordsandmore1 : ? FB: @RECmedia – IG: @recmedia_comunicazioni – IG: @luisa_corna – IG: @narinternational - In radio #SenzaUnNoi (… -