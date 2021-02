L’omosessualità in Angola è legale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 9 Febbraio scorso, è finalmente entrato in vigore il nuovo codice penale Angolano. Esso abolisce il divieto degli “atti sessuali contro natura”, rendendo L’omosessualità legale in Angola dopo ben 134 anni. Inoltre rende l’orientamento sessuale una categoria protetta contro le discriminazioni. È ora proibito il licenziamento, la diffamazione, o il rifiuto di beni o servizi, sulla base dell’orientamento sessuale. Le pene partono da multe e arrivano fino ai due anni di reclusione. L’Associazione Iris Angola, organizzazione per i diritti LGBTQ+. Photo Credits: dal web Omosessualità in Angola: un po’ di storia Le nuove leggi sono state introdotte nel Febbraio 2017, e approvate nel Gennaio 2019 con una maggioranza schiacciante di ben 155 sì, un no e 7 astensioni. Si tratta della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 9 Febbraio scorso, è finalmente entrato in vigore il nuovo codice penaleno. Esso abolisce il divieto degli “atti sessuali contro natura”, rendendoindopo ben 134 anni. Inoltre rende l’orientamento sessuale una categoria protetta contro le discriminazioni. È ora proibito il licenziamento, la diffamazione, o il rifiuto di beni o servizi, sulla base dell’orientamento sessuale. Le pene partono da multe e arrivano fino ai due anni di reclusione. L’Associazione Iris, organizzazione per i diritti LGBTQ+. Photo Credits: dal web Omosessualità in: un po’ di storia Le nuove leggi sono state introdotte nel Febbraio 2017, e approvate nel Gennaio 2019 con una maggioranza schiacciante di ben 155 sì, un no e 7 astensioni. Si tratta della ...

