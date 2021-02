La crociata di Draghi contro la corruzione e a sostegno delle Pmi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato una crociata del suo governo contro la corruzione "che deprime l'economia" e le infiltrazioni criminali, ma anche a sostegno delle piccole e medie imprese. Surante la replica alla Camera in vista del voto di fiducia a Montecitorio, Draghi ha assicurato che il suo governo intende sostenere l'internazionalizzazione e potenziare il credito d'imposta per le Pmi. "Ci sono tre aspetti che riguardano le Pmi - ha detto Draghi - uno riguarda l'emergenza, un altro riguarda la preparazione per la ripartenza quando comincerà ad attenuarsi la pandemia e poi sono stati sollevati due o tre esempi di tutele specifiche per le Pmi italiane. Sul primo punto, cioè sull'emergenza, quel che è stato fatto da noi ricalca abbastanza bene quel che ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Marioha annunciato unadel suo governola"che deprime l'economia" e le infiltrazioni criminali, ma anche a sostegno delle piccole e medie imprese. Surante la replica alla Camera in vista del voto di fiducia a Montecitorio,ha assicurato che il suo governo intende sostenere l'internazionalizzazione e potenziare il credito d'imposta per le Pmi. "Ci sono tre aspetti che riguardano le Pmi - ha detto- uno riguarda l'emergenza, un altro riguarda la preparazione per la ripartenza quando comincerà ad attenuarsi la pandemia e poi sono stati sollevati due o tre esempi di tutele specifiche per le Pmi italiane. Sul primo punto, cioè sull'emergenza, quel che è stato fatto da noi ricalca abbastanza bene quel che ...

