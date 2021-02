Ibrahimovic e Sanremo, lo svedese si allenerà in Riviera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ibrahimovic è pronto a essere l’ospite fisso del Festival e Amadeus ha precisato che durante i 5 giorni si allenerà sempre il Liguria Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina. L’evento più popolare dell’anno e capace di catalizzare nell’arco di 5 giorni l’attenzione di tutta Italia nella piccola città ligure, nonostante il Covid e le varie restrizioni, anche quest’anno avrà come conduttore e direttore artistico Amadeus. Ed è proprio lui, in un’intervista alla Gazzetta a chiarire gli aspetti della partecipazione dell’ospite fisso più atteso: Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan infatti sarà presente in tutte e 5 le serate della kermesse e il suo ruolo è stato pianificato in ogni minimo dettaglio. Se all’inizio si era capito che lo svedese avrebbe potuto usufruire di elicotteri a qualsiasi ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021)è pronto a essere l’ospite fisso del Festival e Amadeus ha precisato che durante i 5 giorni sisempre il Liguria Il Festival di2021 si avvicina. L’evento più popolare dell’anno e capace di catalizzare nell’arco di 5 giorni l’attenzione di tutta Italia nella piccola città ligure, nonostante il Covid e le varie restrizioni, anche quest’anno avrà come conduttore e direttore artistico Amadeus. Ed è proprio lui, in un’intervista alla Gazzetta a chiarire gli aspetti della partecipazione dell’ospite fisso più atteso: Zlatan. L’attaccante del Milan infatti sarà presente in tutte e 5 le serate della kermesse e il suo ruolo è stato pianificato in ogni minimo dettaglio. Se all’inizio si era capito che loavrebbe potuto usufruire di elicotteri a qualsiasi ...

