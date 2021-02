Granada - Napoli 2 - 0 live: secondo tempo (Di giovedì 18 febbraio 2021) La prima occasione della ripresa è del Napoli: Zielinski lascia partire un tiro ma colpisce la traversa. Partenopei vicini al gol. Inizia il secondo tempo: 45' alla fine della partita. secondo tempo ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) La prima occasione della ripresa è del: Zielinski lascia partire un tiro ma colpisce la traversa. Partenopei vicini al gol. Inizia il: 45' alla fine della partita....

mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - arny67 : @Azzurraluna410 Io non credo,troppo brutto il Napoli di Granada per sperare in un miracolo calcistico dopo soli 3 gg - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Europa League: Granada-Napoli, la domanda di Petrazzuolo a Gattuso e Meret @apetrazzuolo @sscnapoli https://t.c… -