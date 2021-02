Graduatorie ATA terza fascia tabella titoli: attestato dattilografia, qualifica per collaboratore, calcolo servizio. Cosa potrebbe cambiar dopo parere CSPI (Di giovedì 18 febbraio 2021) Graduatorie ATA terza fascia, apertura e aggiornamento per il triennio 2021/23: è arrivato il parere del CPSI. Vediamo Cosa potrebbe cambiare rispetto alla bozza presentata dal MInistero. Ricordiamo che la scelta definitiva spetterà al Ministero, che nelle prossime settimane presenterà il decreto e la tabella definitivi e deciderà la finestra temporale per la presentazione delle domande. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021)ATA, apertura e aggiornamento per il triennio 2021/23: è arrivato ildel CPSI. Vediamoe rispetto alla bozza presentata dal MInistero. Ricordiamo che la scelta definitiva spetterà al Ministero, che nelle prossime settimane presenterà il decreto e ladefinitivi e deciderà la finestra temporale per la presentazione delle domande. L'articolo .

