Governo, espulsi dal M5S 15 senatori che non hanno votato fiducia a Draghi: tra loro anche 2 campani

Tempo di lettura: 2 minuti

Al via nell'Aula della Camera il dibattito sulla fiducia al Governo Draghi. Il presidente del Consiglio lo segue dai banchi del Governo. La discussione generale andrà avanti fino alle 12, quando sarà sospesa fino alle 13.30 per la sanificazione dell'Aula. Riprenderà dalle 13.30 alle 16, quando ci sarà una nuova pausa per la sanificazione fino alle 18, quando si terrà la replica del presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di voto saranno dalle 18.30 alle 20, quando avrà inizio la chiama per la votazione di fiducia. 

Ieri sera, com'è noto, il Governo ha incassato una larga fiducia in Senato. I 'sì' sono stati 262, 19 meno di quota Monti. Quindici dei 40 'no' sono arrivati da M5s. E altri 8 pentastellati non erano presenti.

