Governo, Camera approva fiducia a nuovo esecutivo con 535 voti a favore (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo il l via libera di ieri da parte del Senato si conclude l'iter parlamentare della fiducia al nuovo esecutivo. La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al Governo guidato da Mario Draghi. I voti a favore sono stati 535, i contrari 56, gli astenuti 5. Come già accaduto ieri al Senato, anche alla Camera i voti di fiducia ottenuti da Draghi non raggiungono il record incassato dal Governo di Mario Monti, che ottenne 556 sì a Montecitorio. Draghi si posiziona, così, al terzo posto per voti favorevoli al suo Governo, dopo Monti e il Governo Andreotti IV (del 1978) che ottenne 545 sì.

