Fabian Ruiz: «Facciamo due partite bene e poi la terza male, non capisco perchè»

Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli contro il Granada.

RITORNO – «Penso che dobbiamo fare di più. Non solo i centrocampisti ma tutti, siamo una squadra. Ognuno deve fare un po' di più, lavorando. Mancano 90 minuti, è ancora tutto in gioco e dobbiamo crederci». 

CONDIZIONE FISICA – «Dopo il Covid era un po' difficile tornare a giocare e riprendere la forma fisica. I polpacci alla fine stavano un po' male ma tutti dobbiamo crederci e stare tutti insieme per dare un po' di più. Quella è la strada: continuare a lavorare». 

DISCONTINUITÀ – «Anche io voglio capire perchè facciamo due partite bene e poi la terza male. Non capisco perchè. La squadra ogni volta che va in campo lascia tutto quello che ha, non so, ma è vero che con tutte le squadre dovremmo fare un po' di più».

