Evasione milionaria per i noti marchi dell' agricoltura e dell' allevamento | maxi sequestro | sigilli a due ville

GDF : #GDF #Torino: scoperta evasione fiscale milionaria. Sequestrati beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro. De… - ACiavula : Evasione fiscale milionaria: Denunciate 4 persone ed eseguito il sequestro di beni immobili - Ciavula: - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #Torino: scoperta evasione fiscale milionaria. Sequestrati beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro. Denunciate 4 pers… - Ralfmacher : RT @GDF: #GDF #Torino: scoperta evasione fiscale milionaria. Sequestrati beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro. Denunciate 4 pers… - Adriano48R : RT @GDF: #GDF #Torino: scoperta evasione fiscale milionaria. Sequestrati beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro. Denunciate 4 pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione milionaria

Agenzia ANSA

FERMO - Per anni non hanno presentato dichiarazioni dei redditi, nascodendo 9 milioni di ricavi ed accumulando più di un milione di euro difiscale : denunciati dalla Finanza di Fermo i rappresentanti di due noti marchi del settore agricolo e zootecnico. Sequestrati immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un ......giudicati per quanto riguarda l' operazione "Nuovacontinua". Cioé quella che nel febbraio del 2020 aveva portato a 22 arresti e a decine di indagati per una frode fiscalee ...FERMO - Per anni non hanno presentato dichiarazioni dei redditi, nascodendo 9 milioni di ricavi ed accumulando più di un milione di euro di evasione fiscale: denunciati dalla Finanza di ...(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 17 febbraio, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza del processo abbreviato che alcuni imputati hanno chiesto nell’essere giudicati per quanto riguarda ...