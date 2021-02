Draghi sulla scia di Conte. Ma il ruolo di vigilanza dei 5S sarà determinante. Per l’eurodeputato Giarrusso: “E’ un bene che sia stata riconosciuta l’utilità del Reddito di cittadinanza” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Quando votammo a favore di Ursula von Der Leyen proprio io in Parlamento, a nome del Movimento cinque stelle, dissi chiaramente che saremo stati una spina nel fianco, che il nostro voto non era una fiducia in bianco. A distanza di mesi devo dire che finora il rinnovamento in Europa va avanti, ed è il motivo per cui siamo stati eletti”. Comincia da un aneddoto la riflessione di Dino Giarrusso, volto tra i più noti del Movimento cinque stelle ed europarlamentare, in merito al voto di fiducia di ieri al Senato sul governo di Mario Draghi. I parallelismi, in effetti, sono più di uno. “Anche in questo caso i miei colleghi hanno fatto bene a sottolineare che il loro voto non è una fiducia in bianco. Dopo le parole, vedremo cosa ci diranno i fatti”. Per ora, tuttavia, stando alle parole che impressione le ha fatto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Quando votammo a favore di Ursula von Der Leyen proprio io in Parlamento, a nome del Movimento cinque stelle, dissi chiaramente che saremo stati una spina nel fianco, che il nostro voto non era una fiducia in bianco. A distanza di mesi devo dire che finora il rinnovamento in Europa va avanti, ed è il motivo per cui siamo stati eletti”. Comincia da un aneddoto la riflessione di Dino, volto tra i più noti del Movimento cinque stelle ed europarlamentare, in merito al voto di fiducia di ieri al Senato sul governo di Mario. I parallelismi, in effetti, sono più di uno. “Anche in questo caso i miei colleghi hanno fattoa sottolineare che il loro voto non è una fiducia in bianco. Dopo le parole, vedremo cosa ci diranno i fatti”. Per ora, tuttavia, stando alle parole che impressione le ha fatto ...

