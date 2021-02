Draghi: 'corruzione ha effetti depressivi su competitività' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Un Paese capace di attrarre investitori anche internazionali deve difendersi dai fenomeni corruttivi che rappresentano un veicolo di ingerenza criminale anche da parte delle mafie e un fattore disincentivante sul piano economico per gli effetti depressivi sulla competitività e la libera concorrenza". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. "Ieri a proposito dello sviluppo del Mezzogiorno ho detto che sì c'è il credito d'imposta ma la prima cosa è assicurare legalità e sicurezza" perchè "se manca quella base ...", ha detto il presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Un Paese capace di attrarre investitori anche internazionali deve difendersi dai fenomeni corruttivi che rappresentano un veicolo di ingerenza criminale anche da parte delle mafie e un fattore disincentivante sul piano economico per glisullae la libera concorrenza". Lo ha detto il premier Marionella replica alla Camera. "Ieri a proposito dello sviluppo del Mezzogiorno ho detto che sì c'è il credito d'imposta ma la prima cosa è assicurare legalità e sicurezza" perchè "se manca quella base ...", ha detto il presidente del Consiglio.

