DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 19 febbraio 2021: è addio tra Can e Sanem... (Di venerdì 19 febbraio 2021) DayDreamer - Le ali del sogno torna venerdì 19 febbraio 2021 con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, ma le anticipazioni parlano di definitiva rottura tra Can e Sanem. DayDreamer - Le ali del sogno torna venerdì 19 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni parlano di addio tra Can e Sanem che, dopo il terribile incidente con Yigit, è più confusa che mai. La Aydin è sconvolta da quanto accaduto tra Can e Yigit che, nel tentativo di provocare il capo della Fikri Harika addossando a lui la colpa dell'incidente con il diario, ha invece rimediato una folle corse in ospedale. Purtroppo è Huma ad annunciare, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021)- Le ali deltorna venerdì 19con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, ma leparlano di definitiva rottura tra Can e- Le ali deltorna venerdì 19su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Leparlano ditra Can eche, dopo il terribile incidente con Yigit, è più confusa che mai. La Aydin è sconvolta da quanto accaduto tra Can e Yigit che, nel tentativo di provocare il capo della Fikri Harika addossando a lui la colpa dell'incidente con il diario, ha invece rimediato una folle corse in ospedale. Purtroppo è Huma ad annunciare, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 19 febbraio 2021: è addio tra Can e Sanem...… - Ali_jax_hiphop : A domani?? #DayDreamer - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 18 febbraio 2021 in streaming | Video Mediaset - Ali_jax_hiphop : Per dire che mia madre mi parlava mentre c'era la puntata e neanche capivo quello che mi diceva. Essendo estremamen… - Ali_jax_hiphop : Io in questo momento: #DayDreamer -