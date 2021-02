Covid: Sileri, 'lockdown nazionale non necessario' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - "E' possibile che alcune varianti" di Sars-CoV-2 "eludano i vaccini, ma è molto più probabile che i vaccini funzionino anche con le varianti. Speriamo di vaccinare tutti i soggetti più fragili entro maggio". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, senatore M5S, ex viceministro della Salute, intervenuto a 'L'Italia s'è desta' su a Radio Cusano Campus. "E' verosimile che alcune Regioni tornino in zona arancione e qualcuna in zona rossa", ha aggiunto, ribadendo che un "lockdown nazionale non è necessario, ci saranno 'stop and go'. Va mantenuto il blocco degli spostamenti tra Regioni", ha confermato Sileri. "Ho apprezzato - ha poi sottolineato - che Draghi abbia usato la parola trincea, perché siamo in guerra e per uscirne servirà tutto il 2021". "Sicuramente c'è una continuità con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - "E' possibile che alcune varianti" di Sars-CoV-2 "eludano i vaccini, ma è molto più probabile che i vaccini funzionino anche con le varianti. Speriamo di vaccinare tutti i soggetti più fragili entro maggio". Lo ha detto Pierpaolo, senatore M5S, ex viceministro della Salute, intervenuto a 'L'Italia s'è desta' su a Radio Cusano Campus. "E' verosimile che alcune Regioni tornino in zona arancione e qualcuna in zona rossa", ha aggiunto, ribadendo che un "non è, ci saranno 'stop and go'. Va mantenuto il blocco degli spostamenti tra Regioni", ha confermato. "Ho apprezzato - ha poi sottolineato - che Draghi abbia usato la parola trincea, perché siamo in guerra e per uscirne servirà tutto il 2021". "Sicuramente c'è una continuità con ...

