Covid: in Lombardia oltre 42mila tamponi e 2.540 positivi, 238 a Bergamo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 238 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.540 in Lombardia a fronte di 42.508 tamponi effettuati (il 5,9% del totale) secondo i dati diffusi nel bollettino di giovedì 18 febbraio. A livello regionale sono 5 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, 55 i decessi. I guariti/dimessi, invece, sono 1.205. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 42.508 (di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici) totale complessivo: 6.235.973 – i nuovi casi positivi: 2.540 (di cui 92 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 492.112 (+1.205), di cui 3.355 dimessi e 488.757 guariti – in terapia intensiva: 368 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.716 (-24) – i decessi, totale complessivo: 27.938 (+55) I nuovi casi per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 238 i nuovial-19 in provincia di, 2.540 ina fronte di 42.508effettuati (il 5,9% del totale) secondo i dati diffusi nel bollettino di giovedì 18 febbraio. A livello regionale sono 5 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, 55 i decessi. I guariti/dimessi, invece, sono 1.205. I dati del giorno: – ieffettuati: 42.508 (di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici) totale complessivo: 6.235.973 – i nuovi casi: 2.540 (di cui 92 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 492.112 (+1.205), di cui 3.355 dimessi e 488.757 guariti – in terapia intensiva: 368 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.716 (-24) – i decessi, totale complessivo: 27.938 (+55) I nuovi casi per ...

