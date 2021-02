Concorso alla Provincia, riaperti i termini di presentazione di due bandi: ecco quali (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Benevento comunica che sono stati rettificati i bandi pubblici di Concorso per posti a tempo indeterminato di Istruttore direttivo tecnico e legale con scadenza nei prossimi giorni. La modifica si è resa necessaria per consentire una più ampia partecipazione alla procedura selettiva anche da parte di Candidati che, pur in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, al momento della pubblicazione del bando, non siano tuttavia iscritti all’Albo Professionale, come attualmente richiesto. Si è ritenuto infatti che il requisito di partecipazione relativo all’iscrizione all’Albo professionale, in sostanza, limiti la possibilità di partecipare al Concorso. Sono stati dunque riaperti i termini di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Benevento comunica che sono stati rettificati ipubblici diper posti a tempo indeterminato di Istruttore direttivo tecnico e legale con scadenza nei prossimi giorni. La modifica si è resa necessaria per consentire una più ampia partecipazioneprocedura selettiva anche da parte di Candidati che, pur in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, al momento della pubblicazione del bando, non siano tuttavia iscritti all’Albo Professionale, come attualmente richiesto. Si è ritenuto infatti che il requisito di partecipazione relativo all’iscrizione all’Albo professionale, in sostanza, limiti la possibilità di partecipare al. Sono stati dunquedi ...

