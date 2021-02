Cagliari-Torino, Di Francesco: “Nainggolan? Spero di recuperarlo. Non è da dentro o fuori” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Bisogna essere ottimisti in un momento in cui noi, inteso come io e la squadra, abbiamo bisogno di sostegno. Ovviamente per noi è assolutamente auspicabile la vittoria, al di là del fatto che ancora mancano tante partite. È presto per parlare di dentro o fuori“. Lo ha detto il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco alla vigilia dello scontro diretto per la salvezza tra i sardi e il Torino. Alla Sardegna Arena il tecnico spera di recuperare Nainggolan e Ceppitelli: “Tutto è possibile, per Radja aspettiamo l’allenamento di stasera. Sia lui che Ceppitelli hanno fatto un allenamento con la squadra ma Spero di recuperarli e poterli magari anche schierare entrambi“. Poi sui passi in avanti della squadra: “Nell’ultimo periodo ho visto grande voglia di allenarsi – ha detto ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Bisogna essere ottimisti in un momento in cui noi, inteso come io e la squadra, abbiamo bisogno di sostegno. Ovviamente per noi è assolutamente auspicabile la vittoria, al di là del fatto che ancora mancano tante partite. È presto per parlare di“. Lo ha detto il tecnico delEusebio Dialla vigilia dello scontro diretto per la salvezza tra i sardi e il. Alla Sardegna Arena il tecnico spera di recuperaree Ceppitelli: “Tutto è possibile, per Radja aspettiamo l’allenamento di stasera. Sia lui che Ceppitelli hanno fatto un allenamento con la squadra madi recuperarli e poterli magari anche schierare entrambi“. Poi sui passi in avanti della squadra: “Nell’ultimo periodo ho visto grande voglia di allenarsi – ha detto ...

