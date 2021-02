Cagliari, Di Francesco: 'Il Toro non merita la sua classifica, come noi' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cagliari - Il Cagliari , che non vince da 15 partite di fila, domani contro il Torino proverà a dare una svolta a questa stagione così negativa. Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 febbraio 2021)- Il, che non vince da 15 partite di fila, domani contro il Torino proverà a dare una svolta a questa stagione così negativa. Eusebio Diha presentato la sfida in ...

