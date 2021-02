Briatore rovinato dalla pizza? Quanti soldi ha perso con il suo locale a Londra | numeri pesantissimi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Costa carissima a Flaviola "inglese". Il manager ha chiuso il bilancio della suaCrazy Ltd, che gestisce l'omonimolondinese nel lussuoso quartiere di Marylebone, con una perdita di un milione di euro e ricavi di poco superiori, come riportato dal Tempo. I, piuttosto pesanti, sono contenuti nel bilancio 2019 di Billionaire Lifestyle, "la società lussemburghese che fa capo a, di cui director è Francesco Menegazzo e che raggruppa diverse partecipazioni dell'imprenditore".aveva inaugurato la catenaCrazy "a casa sua", con un primoa Porto Cervo, in Costa Smeralda, a due passi dal Billionaire. Quindi l'avventura inglese, seguitanuova ...