Bergamo vince la sfida a colpi di clic: Rigoni restaurerà un monumento (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ancora una volta è Bergamo a vincere la sfida a colpi di clic tra due città. Stavolta contro Genova e lanciata dalla Rigoni di Asiago, famosa per le sue marmellate per finanziare. Il premio del concorso è il restauro di un monumento, così dopo la Fontana del Delfino rimessa a nuovo grazie a una gara sponsorizata da Sanex Palmolive, adesso toccherà a una nuova opera orobica, ancora sconosciuta. Nella gara Bergamo ha raccolto 305.438 i voti contro i 138.374 ottenuti da Genova. Il progetto #RigoniForArts ha l'obiettivo di dare una nuova vita ai monumenti delle città italiane e l'azienda ha coinvolto la rete per decidere a chi destinare il finanziamento. Come testimonial di Bergamo è stato scelto il "pastry chef" di ...

