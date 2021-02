Bassetti, la terza ondata arriverà: la previsione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La terza ondata arriverà nel mese di marzo, è quanto afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. Le setimane che ci dividono dalla terza ondata, – spiega Bassetti- sono al massimo 2-3. Secondo Bassetti “non saremo in tempo con l’immunizzazione” e i contagi rischiano di esplodere a causa dell’andamento “a rilento” delle vaccinazioni in Italia. Vaccinazione anti Covid, Bassetti detta i tempi Facendo il punto della situazione epidemiologica in un colloquio con Adnkronos, l’infettivologo ha invitato a guardare gli altri Paesi: “Gli Usa finiranno a settembre-ottobre vaccinando 600milioni di ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Lanel mese di marzo, è quanto afferma Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. Le setimane che ci dividono dalla, – spiega- sono al massimo 2-3. Secondo“non saremo in tempo con l’immunizzazione” e i contagi rischiano di esplodere a causa dell’andamento “a rilento” delle vaccinazioni in Italia. Vaccinazione anti Covid,detta i tempi Facendo il punto della situazione epidemiologica in un colloquio con Adnkronos, l’infettivologo ha invitato a guardare gli altri Paesi: “Gli Usa finiranno a settembre-ottobre vaccinando 600milioni di ...

