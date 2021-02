Amadeus: «Ibra andrà a Milano mercoledì, per la partita contro l’Udinese, e poi tornerà a Sanremo» (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Amadeus. Il tema è Ibrahimovic, che sarà ospite fisso a Sanremo durante il Festival di Sanremo. «Abbiamo pranzato insieme, mi hanno colpito la gentilezza, l’educazione, il carattere di chi ha fatto una lunga gavetta. Tre aggettivi? Carismatico, determinato, professionale». Il conduttore anticipa che tipo di Ibra si vedrà sul palco dell’Ariston. «Può succedere di tutto. Certo, ci saranno diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Di sicuro vedrete un campione diverso da quello che segna ed esulta, un Ibra che non conoscete. Noi siamo felici di accoglierlo, non vedo l’ora che scenda le scale indossando lo smoking con la sua bella fisicità». Amadeus parla anche di come si organizzerà lo svedese tra apparizioni a Sanremo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista. Il tema èhimovic, che sarà ospite fisso adurante il Festival di. «Abbiamo pranzato insieme, mi hanno colpito la gentilezza, l’educazione, il carattere di chi ha fatto una lunga gavetta. Tre aggettivi? Carismatico, determinato, professionale». Il conduttore anticipa che tipo disi vedrà sul palco dell’Ariston. «Può succedere di tutto. Certo, ci saranno diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Di sicuro vedrete un campione diverso da quello che segna ed esulta, unche non conoscete. Noi siamo felici di accoglierlo, non vedo l’ora che scenda le scale indossando lo smoking con la sua bella fisicità».parla anche di come si organizzerà lo svedese tra apparizioni a...

