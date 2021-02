Xbox Series | Microsoft annuncia FPS Boost

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)quest’oggi una nuova e interessante funzionalità sia perX cheX, ci stiamo riferendo a FPS. A seguire vi riportiamo i dettagli. FPS: La nuova funzionalità che strizza l’occhio alla retrocompatibilità Tramite il blogWire, il Senior Program Manager ha affermato che l’FPSunirà le generazioni di console, grazie alla possibilità di giocare i vecchi titoli a framerate elevati. FPSè stato sviluppato per superare i limiti della semplice retrocompatibilità, raddoppiandolo o quadruplicandolo il framerate. Purtroppo però ciò non avverrà automaticamente e su tutti i titoli, come per l’HDR ed altre ...