William «è preoccupato» per l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 7 marzo il principe Harry e sua moglie Meghan Markle concederanno all’amica Oprah Winfrey la prima intervista televisiva dopo l’addio alla royal family. Un’intervista «molto intima» – in onda sulla Cbs – in cui parleranno di tutto, dal secondo figlio in arrivo a temi più «scottanti» come l’addio alla royal family e la scelta di trasferirsi in America.