Verso la quotazione prima SPAC europea per investire in società tech

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – È prevista per lunedì a Francoforte ladellafocalizzata sull’investimento intecnologiche. Sarebbe ladel 2021 nel Vecchio Continente, mentre il fenomeno ha avuto un vero e proprio boom l’anno scorso a livello mondiale: lehano raccolto oltre 101 miliardi di dollari, la maggior parte negli Stati Uniti. La, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attralain Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di unatarget. Lache sta per essere quotata ...

La SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.