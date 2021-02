Variante Inglese, Viola Raccomanda L’Uso di Mascherine Ffp2 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, parla della Variante Inglese e consiglia di usare le Mascherine Ffp2 in ambienti chiusi. “Nuovi dati provenienti dal Regno Unito indicano che la Variante Inglese è non solo più trasmissibile ma anche più letale. Il rischio potrebbe essere tra il 40% e il 60% in più. La buona notizia Leggi su youreduaction (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’immunologa dell’università di Padova, Antonella, parla dellae consiglia di usare lein ambienti chiusi. “Nuovi dati provenienti dal Regno Unito indicano che laè non solo più trasmissibile ma anche più letale. Il rischio potrebbe essere tra il 40% e il 60% in più. La buona notizia

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - fattoquotidiano : Variante inglese, il fisico Parisi: “Nel giro di poche settimane un migliaio di morti al giorno se non aumentiamo l… - agorarai : 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60%… - StraNotizie : Covid, l'allerta degli epidemiologi: 'Aumentano ancora i casi fra i bambini'. Variante inglese e scuola i punti cr… - angelo_falanga : RT @paolo_stillo: #Salvini Cambia Troppe felpe e mascherine: Incolpa il governo di troppi morti covid e vuole scii libero con variante-ing… -