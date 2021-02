Uomini e Donne | rissa al trono over tra Armando e Riccardo | Maria costretta ad intervenire

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un durissimo scontro traIncarnato e Samantha Curcio ha animato gli studi di. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate del programma condotto daDe Filippi. Scontro trae Samantha Le anticipazioni del programma principe del daytime di Mediaset,, ci rivelano di uno scontro incredibile avvenuto negli studi di Cologno Monzese. Protagonista la nuova arrivata, la tronista Samantha Curcio. Ma cosa è successo? Una nuova ragazza, Federica, è giunta per corteggiareIncarnato : questo nuovo arrivo ha accesso un battibecco tra quest’ultimo e l’opinionista Gianni Sperti. In questa discussione si è inserita propria la nuova tronista, che ha usato parole che hanno infastidito e non poco ...