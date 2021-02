Un nuovo treno Swing sulla rete regionale: 'Le Marche una delle regioni più puntuali d'Italia' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ANCONA - nuovo ingresso nelle rete ferroviaria regionale: da oggi in circolazione tra Ancona, Macerata e Fabriano un nuovo treno Swing. Diventano così 24 i nuovi treni regionali - 11 Jazz, 4 Pop e 9 ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ANCONA -ingresso nelleferroviaria: da oggi in circolazione tra Ancona, Macerata e Fabriano un. Diventano così 24 i nuovi treni regionali - 11 Jazz, 4 Pop e 9 ...

