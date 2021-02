The Mandalorian, Gina Carano "esclusa quando mi sono rifiutata di usare le scuse scritte da Lucasfilm" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gina Carano ha svelato un retroscena del suo conflitto con Lucasfilm iniziato quando la compagnia le ha chiesto di usare un comunicato di scuse pre-scritto che lei ha respinto al mittente. Gina Carano torna a parlare del licenziamento dalla serie Disney+ The Mandalorian svelando un nuovo retroscena. L'attrice ha rivelato di essere stata esclusa dall'attività promozionale della seconda stagione dopo essersi rifiutata di usare un testo scritto da Lucasfilm per scusarsi pubblicamente per l'uso di un pronome sbagliato. Il 10 febbraio Gina Carano ha appreso dal social media di essere stata licenziata da Lucasfilm in seguito ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha svelato un retroscena del suo conflitto coniniziatola compagnia le ha chiesto diun comunicato dipre-scritto che lei ha respinto al mittente.torna a parlare del licenziamento dalla serie Disney+ Thesvelando un nuovo retroscena. L'attrice ha rivelato di essere statadall'attività promozionale della seconda stagione dopo essersidiun testo scritto daper scusarsi pubblicamente per l'uso di un pronome sbagliato. Il 10 febbraioha appreso dal social media di essere stata licenziata dain seguito ...

