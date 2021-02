Sei Regioni a rischio zona arancione. E spunta l’ipotesi lockdown nei fine settimana (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mentre in Lombardia quattro comuni diventano zona rossa e da autorevoli esperti montano gli appelli per un nuovo lockdown, a partire da venerdì 19 febbraio sei Regioni potrebbero essere inserite in zona arancione. In attesa delle decisioni del governo Draghi sul Dpcm anti-Covid in scadenza il prossimo 5 marzo. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, a partire da venerdì rischiano di passare in fascia arancione Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Le Regioni attualmente in zona arancione Attualmente, l’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza prevede: in zona gialla: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mentre in Lombardia quattro comuni diventanorossa e da autorevoli esperti montano gli appelli per un nuovo, a partire da venerdì 19 febbraio seipotrebbero essere inserite in. In attesa delle decisioni del governo Draghi sul Dpcm anti-Covid in scadenza il prossimo 5 marzo. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, a partire da venerdì rischiano di passare in fasciaLombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Leattualmente inAttualmente, l’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza prevede: ingialla: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, ...

