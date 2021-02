Schianto tra 3 auto | una vittima estratta dalle lamiere Strada chiusa per i soccorsi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Incidentele questa mattina, mercoledì 17 febbraio, sullastatale 131 “Carlo Felice” a Paulilatino, in provincia di Oristano, in Sardegna. Per cause ancora da accertare tre veicoli si sono scontrati e una persona è morta sul colpo. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel terribile incidentele. Presenti anche le squadre dell’Anas (Azienda Nazionalenoma delle Strade), e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza, il blocco del traffico veicolare e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.Come riportano i quotidiani locali, al momento è temporaneamentela corsia in direzione dell’innesto con la...