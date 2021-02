“Sapete cosa dovete fare con Stefania Orlando…”. GF Vip, Tommaso Zorzi si è scoperto. Ma lei non sa niente (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, anche Tommaso Zorzi ha conquistato la finale del Grande Fratello Vip. L’influencer, favorito sin dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, è stato scelto dal pubblico come terzo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. La finale, salvo clamorosi colpi di scena che, tuttavia, dalle parole dello stesso Alfonso Signorini, sembrano essere escluse, sarà trasmessa in diretta il 1° marzo. “E pensare che te ne volevi fuggire via!”, lo ha rimproverato Alfonso Signorini, ricordando come Zorzi, dopo la lite di venerdì scorso con Giulia Salemi, abbia cercato di lasciare la Casa nel cuore della notte. Il concorrente è stato fermato in tempo da Stefania Orlando e Andrea Zelletta ma non sarebbe uscito perché gli autori avevano già chiuso la porta a chiave.



