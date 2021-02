Sampdoria, si pensa alla Lazio: due blucerchiati a parte (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Sampdoria prosegue la preparazione in vista del match di Serie A contro la Lazio: Bereszynski e Thorsby a parte «Sotto le nuvole di Bogliasco, la Sampdoria ha continuato la propria preparazione in vista della trasferta di Roma, in casa della Lazio. Attivazione, possesso palla a gruppi, quindi partite a misure differenti: questo il menù dell’allenamento pensato da Claudio Ranieri e dal suo staff. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Singoli. Dopo la prima parte con i compagni, lavoro specifico per Bartosz Bereszynski (rientrato dal permesso concordato per motivi familiari) e Morten Thorsby (seduta precauzionale dopo la contusione al naso rimediata contro la Fiorentina). Domani, giovedì, si replica: appuntamento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laprosegue la preparazione in vista del match di Serie A contro la: Bereszynski e Thorsby a«Sotto le nuvole di Bogliasco, laha continuato la propria preparazione in vista della trasferta di Roma, in casa della. Attivazione, possesso pa gruppi, quindi partite a misure differenti: questo il menù dell’allenamentoto da Claudio Ranieri e dal suo staff. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Singoli. Dopo la primacon i compagni, lavoro specifico per Bartosz Bereszynski (rientrato dal permesso concordato per motivi familiari) e Morten Thorsby (seduta precauzionale dopo la contusione al naso rimediata contro la Fiorentina). Domani, giovedì, si replica: appuntamento ...

clubdoria46 : #Sampdoria, #fondidinvestimento: ecco cosa ne pensa Massimo #Ferrero - cellini_luca : @ClaudioMasini7 Ho scelto #Bonaventura a sinistra perchè può fare da 'raccordo' fra centrocampo ed attacco, come fa… - infoitsport : Lazio, Immobile pensa già alla Sampdoria: «Rialziamoci subito» – FOTO - marcuzzo27 : @CurvaStone21km @_smpdr @DocThomas Lascialo stare a branca ??, pensa alla Sampdoria - orahounbelnick : @22Alex87JUVE Non è che gli altri sono realisti e noi no, a parte che è un concetto che non esiste parlando di calc… -