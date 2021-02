Roma: ufficiale la partnership con New Balance (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’indiscrezione circolava da un po’ tempo, ma ora l’accordo è ufficiale. New Balance sarà il nuovo Official Kit Supplier della Roma a partire dalla stagione 2021-2022. Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso. Cosa ha dichiarato l’AS Roma? “L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con New Balance, che vedrà il brand sportivo di fama internazionale diventare Club’s Official Kit Supplier a partire dal prossimo campionato. Il lancio della partnership è stato accompagnato da una corsa virtuale lungo le strade della Capitale. L’AS Roma e New Balance hanno infatti annunciato l’inizio della collaborazione attraverso uno speciale gioco in realtà aumentata utilizzabile su Instagram. Il filtro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’indiscrezione circolava da un po’ tempo, ma ora l’accordo è. Newsarà il nuovo Official Kit Supplier dellaa partire dalla stagione 2021-2022. Di seguito il comunicatodel club giallorosso. Cosa ha dichiarato l’AS? “L’ASè lieta di annunciare una nuova sponsorship con New, che vedrà il brand sportivo di fama internazionale diventare Club’s Official Kit Supplier a partire dal prossimo campionato. Il lancio dellaè stato accompagnato da una corsa virtuale lungo le strade della Capitale. L’ASe Newhanno infatti annunciato l’inizio della collaborazione attraverso uno speciale gioco in realtà aumentata utilizzabile su Instagram. Il filtro ...

