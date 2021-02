Renzi, Zingaretti, Silvio, Salvini... Coro di sì (quasi unanime) a Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da Matteo Renzi ("Ha dato una visione") a Matteo Salvini ("Ottimo punto di partenza"), da Zingaretti ("Italia in buone mani") a Berlusconi ("Sosterremo il governo, da noi amore per l'Italia") Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da Matteo("Ha dato una visione") a Matteo("Ottimo punto di partenza"), da("Italia in buone mani") a Berlusconi ("Sosterremo il governo, da noi amore per l'Italia") Segui su affaritaliani.it

Adnkronos : #Zingaretti: '#Renzi? Ha scelto di abbattere il modello Conte bis' - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @mariotoscana196: INTERGRUPPO PD5SLEU è una rete da pesca che Zingaretti Boccia Orlando bersani tirano per cercare di acchiappare gli el… - AnthonyWithdown : @vanabeau L'ho detto da subito, Renzi quando si rese conto della strada rovinosa di Bettini & Zingaretti a favore d… - Paolo_Silves : @M49liberorso Perché questo PD è una sinistra seria? In questo partito è rimasto, da parte delle solite mummie, il… - mimisexymi2 : @Ilsolito_In Non sappiamo più avere reazioni proporzionali... uno può risentirsi di un giudizio pesante ma arrivare… -