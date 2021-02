Recovery: Gentiloni, 'Italia nei tempi ma ora occorre impegno straordinario' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Sul Recovery plan "un ritardo certamente nuocerebbe all'Italia, ma tra le 20 bozze" giunte a Bruxelles "c'è anche la bozza Italiana. Sono certo che il nuovo governo darà un impulso per migliorare e rafforzare questo piano". Lo ha detto Paolo Gentiloni a Porta a Porta. "Non siamo al momento gli ultimi della fila, siamo perfettamente in grado di rispettare i tempi di consegna formale al 30 aprile, ma ci vuole un impegno straordinario nelle prossime settimane perché abbiamo perso parecchio tempo con l'ultima crisi", ha spiegato il commissario Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Sulplan "un ritardo certamente nuocerebbe all', ma tra le 20 bozze" giunte a Bruxelles "c'è anche la bozzana. Sono certo che il nuovo governo darà un impulso per migliorare e rafforzare questo piano". Lo ha detto Paoloa Porta a Porta. "Non siamo al momento gli ultimi della fila, siamo perfettamente in grado di rispettare idi consegna formale al 30 aprile, ma ci vuole unnelle prossime settimane perché abbiamo perso parecchio tempo con l'ultima crisi", ha spiegato il commissario Ue.

