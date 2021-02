Prefetto Piantedosi: orgogliosi per dosi a nostri ragazzi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, tutti insieme. Ringrazio i rappresentanti delle forze di polizia, il Questore Carmine Esposito, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Paolo Compagnone, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Generalare Lorenzo Falferi, i Vigili del fuoco.” “Sottolineo che attraverso l’iniziativa, proteggiamo i nostri ragazzi, gli operatori, quelli che non riusciremo altrimenti a preservare da quelle che sono le regole di tutela perche’ devono essere a contatto con la gente e quindi proteggiamo anche la gente”. Cosi’ il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, a margine della visita nell’hub vaccinale nella Lunga sosta di Fiumicino. “In piu’ – ha aggiunto Piantedosi – pensiamo di dare, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – “Siamodi quello che abbiamo fatto, tutti insieme. Ringrazio i rappresentanti delle forze di polizia, il Questore Carmine Esposito, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Paolo Compagnone, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Generalare Lorenzo Falferi, i Vigili del fuoco.” “Sottolineo che attraverso l’iniziativa, proteggiamo i, gli operatori, quelli che non riusciremo altrimenti a preservare da quelle che sono le regole di tutela perche’ devono essere a contatto con la gente e quindi proteggiamo anche la gente”. Cosi’ ildi Roma, Matteo, a margine della visita nell’hub vaccinale nella Lunga sosta di Fiumicino. “In piu’ – ha aggiunto– pensiamo di dare, ...

