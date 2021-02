Mondiali Cortina, chi è Martina Peterlini: carriera e successi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Martina Peterlini ai Mondiali Cortina, carriera e successiMartina Peterlini parteciperà ai Mondiali Cortina, nasce a Rovereto il 24 Ottobre del ’97, è una sciatrice alpina italiana e gareggia per le Fiamme Oro. La sua specialità è lo slalom, è attiva in gare FIS sin dal Novembre del 2013, dove esordisce in Coppa Europa il 16 Dicembre 2016 ad Andalo, non riesce a completare la seconda manche. In Coppa del Mondo, a Flachau anche qui non riesce a qualificarsi per la seconda manche, ottiene i primi risultati in Coppa del Mondo nel Novembre del 2019, arrivando 26° a Levi. Mentre il 23 Gennaio dell’anno successivo ottiene il primo podio ad Hasliberg qualificandosi in terza posizione, sempre ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021)aiparteciperà ai, nasce a Rovereto il 24 Ottobre del ’97, è una sciatrice alpina italiana e gareggia per le Fiamme Oro. La sua specialità è lo slalom, è attiva in gare FIS sin dal Novembre del 2013, dove esordisce in Coppa Europa il 16 Dicembre 2016 ad Andalo, non riesce a completare la seconda manche. In Coppa del Mondo, a Flachau anche qui non riesce a qualificarsi per la seconda manche, ottiene i primi risultati in Coppa del Mondo nel Novembre del 2019, arrivando 26° a Levi. Mentre il 23 Gennaio dell’annovo ottiene il primo podio ad Hasliberg qualificandosi in terza posizione, sempre ...

