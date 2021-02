Microsoft dà il via a un nuovo programma per rendere i videogiochi ancora più accessibili (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Microsoft sta espandendo i suoi sforzi per l'accessibilità con un nuovo programma per la valutazione dei giochi Xbox e PC. Il team dedicato all'accessibilità ha annunciato che gli sviluppatori possono inviare i loro giochi per essere valutati e testati da giocatori con disabilità. Il programma è stato annunciato insieme agli aggiornamenti alle linee guida per l'accessibilità Xbox pubblicati all'inizio del 2020. "Gli sviluppatori ora hanno la possibilità di inviare a Microsoft il loro titolo Xbox o PC e farlo analizzare e convalidare rispetto alle raccomandazioni fornite negli XAG", afferma un post sul blog Xbox. Le Xbox accessibility Guidelines includono spiegazioni approfondite per gli sviluppatori e ora sono aggiornate per includere ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)sta espandendo i suoi sforzi per l'tà con unper la valutazione dei giochi Xbox e PC. Il team dedicato all'tà ha annunciato che gli sviluppatori possono inviare i loro giochi per essere valutati e testati da giocatori con disabilità. Ilè stato annunciato insieme agli aggiornamenti alle linee guida per l'tà Xbox pubblicati all'inizio del 2020. "Gli sviluppatori ora hanno la possibilità di inviare ail loro titolo Xbox o PC e farlo analizzare e convalidare rispetto alle raccomandazioni fornite negli XAG", afferma un post sul blog Xbox. Le Xboxty Guidelines includono spiegazioni approfondite per gli sviluppatori e ora sono aggiornate per includere ...

cybersec_feeds : RT @eteria_cloud: #Windows10, #patch out-of-band: sistemato con una correzione di emergenza sulla versione 1909 un #bug, introdotto con gli… - _K3rn3lp4n1c_ : RT @HDblog: Microsoft Office: arriva l'app unica compatibile e ottimizzata per iPadOS - khorshedsmile : Microsoft Word Tutorial in Bangla | ms word tutorial | MS Word Tutoria... - togone76 : RT @HDblog: Microsoft Office: arriva l'app unica compatibile e ottimizzata per iPadOS - HDblog : RT @HDblog: Microsoft Office: arriva l'app unica compatibile e ottimizzata per iPadOS -