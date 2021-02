M5S | Rousseau | elezione comitato a 5 prima possibile | cessa reggenza Crimi 3

Agenzia_Ansa : Raggi: 'La base #M5S voti la mia candidatura a #Roma su #Rousseau' #ANSA - fattoquotidiano : Comunali Roma, Virginia Raggi chiede di far votare la sua candidatura su Rousseau: “Basta ambiguità, si dia voce al… - repubblica : M5s, addio al capo politico. Via libera da Rousseau al direttorio a cinque - marco_meschieri : Finalmente al #M5S gettano la maschera e sul @fattoquotidiano compare il termine #piattoforma per definire Rousseau… - zazoomblog : M5S: Rousseau elezione comitato a 5 prima possibile cessa reggenza Crimi (2) - #Rousseau #elezione #comitato… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Rousseau

...Grillo per tornare a esprimere la propria opinione il prima possibile sulla piattaforma. Questa volta, però, si pretende un quesito "onesto, sincero, veritiero e reale sul ruolo delnel ......se Draghi difenderà il ministero per la transizione ecologica che è il motivo per cui ilha ... 'Ho votato No suma rispetto la maggioranza degli iscritti'. 13.42 - 'Non ho sentito il ...(Adnkronos) – “In questa fase di transizione delicata e importante – si legge ancora – lavoreremo, quindi, come Associazione Rousseau per consentire agli iscritti di poter eleggere il prima possibile ...Virginia Raggi vuole blindare la sua candidatura a sindaca di Roma con un voto su Rousseau. A più di 7 mesi dalla mossa con cui aveva anticipato la sua intenzione di correre nuovamente per il Campidog ...