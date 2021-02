Lutto nel doppiaggio | addio a Claudio Sorrentino | fu la voce di Gibson | Travolta e Willis

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Morto: laitaliana di Mel, John, Brucee di Ron Howard in Happy Days si è spento a 75 anni per via di complicanze legate al Covid 19. Un graveha colpito il mondo del cinema e, ancor di più, quello delitaliano. È morto all’età di

Corriere : Lutto nel mondo del jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni - Ife_Eso : @Valenti15151929 @Fra8412 Questo thread dovrebbe far capire che non è cambiata tutt'un tratto ma ha sempre preferit… - MadManWaBox : @SandraM0027 @matteorenzi l'unico lutto che ho ancora aperto e quello di mio padre che è morto 2 anni fa! Quindi ev… - robertaa96r : @MichIlenia Perché si chiama psicologia inversa. Seppure le voglia bene( vedi quanto è stata presente nel lutto) da… - Neifile5 : @Paolav50249061 @GrandeFratello Cazzate. Dayane le è andata contro anche dopo gli elogi della Elia. Tutto è cambia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Corriere dello Sport

Inoltre il suo videoclip 'Wave of you', uscito2005, aveva fatto da apripista a numerosi artisti Lgbtq. 'Ari è stato un pioniere queer la cui feroce indipendenza e anima gentile sono stati fonte ...Altra comunità inè Campomarino, dove in mattinata è deceduto un paziente 91enne. Aumenta ... Maggiori dettaglibollettino odierno.Morto Claudio Sorrentino: la voce italiana di Mel Gibson, John Travolta, Bruce Willis e di Ron Howard in Happy Days si è spento a 75 anni.Per la morte di Romeo Bondanese il commissario prefettizio di Formia, Silvana Tizzano, ha proclamato il lutto cittadino per domani 18 febbraio ...