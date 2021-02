Italo | prosegue impegno per welfare a misura di dipendente

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – In attesa di ripartire con i collegamenti lungo tutta Italia con nuovi progetti innovativi e sicuri dedicati ai viaggiatori,continua a puntare su sicurezza e benessere delle persone. Dal tempo libero alla mobilità, dalla formazione all’assistenza medica: sempre più ricco il pacchetto di, Itales, focalizzato e plasmato sulle necessità dei dipendenti. DA SEMPRE PERSONE AL CENTRO – In scia alla tradizione di porre i dipendenti al centro dei progetti, la società continua, infatti, ad investire sulla sicurezza e salute dei suoi collaboratori, specialmente in un periodo complicato come quello attuale segnato dalla pandemia. Obiettivo dichiarato tutelare il benessere del personale, fornendo più strumenti possibili per fronteggiare questa situazione e conciliare al meglio la sfera lavorativa con quella ...