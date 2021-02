Ilva Taranto, processo Ambiente svenduto: chiesti 25 anni di carcere per i fratelli Riva e 5 anni per l’ex governatore Nichi Vendola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 35 le condanne per un totale di quasi 400 anni di carcere chieste dalla Procura di Taranto al termine della requisitoria nel maxi processo “Ambiente svenduto” sul disastro ambientale e sanitario generato secondo l’accusa dalle emissioni nocive dell’ex Ilva di Taranto. Al nono giorno di requisitoria dinanzi alla Corte d’assise, i sostituti procuratori Mariano Buccoliero, Giovanna Cannarile, Remo Epifani e Raffaele Graziano con il procuratore facente funzione Maurizio Carbone hanno depositato le richieste di condanna e di assoluzione nei confronti dei 47 imputati (44 fisiche e 3 società) finite alla sbarra con accuse gravissime come associazione a delinquere finalizzate al disastro ambientale, omissione dolosa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 35 le condanne per un totale di quasi 400dichieste dalla Procura dial termine della requisitoria nel maxi” sul disastro ambientale e sanitario generato secondo l’accusa dalle emissioni nocive deldi. Al nono giorno di requisitoria dinanzi alla Corte d’assise, i sostituti procuratori Mariano Buccoliero, Giovanna Cannarile, Remo Epifani e Raffaele Graziano con il procuratore facente funzione Maurizio Carbone hanno depositato le richieste di condanna e di assoluzione nei confronti dei 47 imputati (44 fisiche e 3 società) finite alla sbarra con accuse gravissime come associazione a delinquere finalizzate al disastro ambientale, omissione dolosa di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Mattinata di lavoro con i governatori di Sicilia e Calabria. C’è un progetto di fattibilità del collegame… - ValeriaSanfili5 : @TgLa7 Va beh, ditela tutta però, lo propone come salvataggio dell'ilva, perché ha fatto anche il progetto e ha dec… - ardigiorgio : Sindaco di Taranto vuole mettere a fare i socialmente utili i 1700 in cassintegrazione ilva in as, poi chiude gli i… - ilbibocoitweet : Processo #AmbienteSvenduto: N. Riva 25 anni F. Riva 28 anni l’ex direttore stabilimento, L. Capogrosso 28 anni l’ex… - corrmezzogiorno : #Bari Ilva di Taranto, le richieste dell’accusa: «Cinque anni per Vendola, 28 e 25 per... -