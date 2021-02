Il regime militare in Myanmar arresta anche attori e cantanti scesi in piazza per protestare (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le repressioni della giunta militare in Birmania hanno colpito anche il mondo dello spettacolo. Diverse celebrità hanno deciso di scendere in piazza per manifestare contro il colpo di Stato e chiedere il rilascio della leader della Lega nazionale per la democrazia, Aung San Suu Kyi, e dei membri del suo governo. Per questo sono così state arrestate dai militari che hanno preso il potere il 1 febbraio. Nello specifico, la giunta militare ha arrestato due attori, tre registri e un cantante con l’accusa di diffamazione nei confronti dello Stato e di aver usato la loro notorietà per promuovere la protesta. Le celebrità rischiano fino a due anni di reclusione. Chiusa dai golpisti anche una fondazione di attori che sostiene l’istruzione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le repressioni della giuntain Birmania hanno colpitoil mondo dello spettacolo. Diverse celebrità hanno deciso di scendere inper manifestare contro il colpo di Stato e chiedere il rilascio della leader della Lega nazionale per la democrazia, Aung San Suu Kyi, e dei membri del suo governo. Per questo sono così statete dai militari che hanno preso il potere il 1 febbraio. Nello specifico, la giuntahato due, tre registri e un cantante con l’accusa di diffamazione nei confronti dello Stato e di aver usato la loro notorietà per promuovere la protesta. Le celebrità rischiano fino a due anni di reclusione. Chiusa dai golpistiuna fondazione diche sostiene l’istruzione e ...

