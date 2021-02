Icardi | “A Wanda piace il mio stile Amo la comodità Non guardo gli altri | ma Beckham…”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In un'intervista alla rivista di moda francese 'Elle', Mauroha parlato delle sue preferenze nella moda. Questo è quanto ha detto il giocatore del PSG: «Mila moda in generale e mi sento a mio agio quando devo fare dei servizi fotografici. Di solito indosso abiti incasual, pantaloni da esterno per stare comodo. Ma ovviamente dipende dalla giornata e dall'occasione. In generale sono molto classico, si può essere eleganti con disinvoltura, mi piacciono i vestiti piuttosto scuri».«Non ho uno stilista preferito - ha aggiunto - quando miqualcosa, lo uso, nonnecessariamente il marchio. In che modo mia moglieinfluenza lo? Mia moglie ama la moda. È un'appassionata. Va sempre alla ricerca delle ultime novità, lavora anche con ...